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Дальнее зарубежье 14.08.2018 11:32

В Лондоне несколько человек пострадали от наезда автомобиля, который врезался в ограду парламента Великобритании

Лондон. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента в Лондоне, несколько человек пострадали, сообщает во вторник местная полиция.

"Несколько пешеходов получили травмы", - говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Полиция подчеркивает, что полученные пешеходами травмы не опасны для жизни.

Водитель автомобиля задержан.

"Сегодня в 07:37 (10:37) автомобиль врезался в ограждения здания парламента. Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия", - указывается в сообщении.

Ранее полиция сообщила, что проводит в связи с инцидентом контртеррористическую операцию.

На улицах в районе Милбанк, возле Парламент-сквер и парка Виктория тауэр гарденс выставлены полицейские кордоны.

На месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов. В район инцидента прибыли более 10 машин полиции и три кареты скорой помощи. Также на Парламент-сквер прибыли несколько пожарных машин и полиция с собаками.

"Выставленные ограждения необходимы для следственных действий", - сообщает полиция.

Также транспортная полиция Лондона сообщила, что станция метро "Вестминстер" в настоящее время закрыта на вход и выход пассажиров в связи с угрозой безопасности.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ИНЦИДЕНТ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]