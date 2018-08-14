В Лондоне несколько человек пострадали от наезда автомобиля, который врезался в ограду парламента Великобритании

Лондон. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Автомобиль врезался в ограждение здания британского парламента в Лондоне, несколько человек пострадали, сообщает во вторник местная полиция.
"Несколько пешеходов получили травмы", - говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Полиция подчеркивает, что полученные пешеходами травмы не опасны для жизни.
Водитель автомобиля задержан.
"Сегодня в 07:37 (10:37) автомобиль врезался в ограждения здания парламента. Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия", - указывается в сообщении.
Ранее полиция сообщила, что проводит в связи с инцидентом контртеррористическую операцию.
На улицах в районе Милбанк, возле Парламент-сквер и парка Виктория тауэр гарденс выставлены полицейские кордоны.
На месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов. В район инцидента прибыли более 10 машин полиции и три кареты скорой помощи. Также на Парламент-сквер прибыли несколько пожарных машин и полиция с собаками.
"Выставленные ограждения необходимы для следственных действий", - сообщает полиция.
Также транспортная полиция Лондона сообщила, что станция метро "Вестминстер" в настоящее время закрыта на вход и выход пассажиров в связи с угрозой безопасности.
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