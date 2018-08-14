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Дальнее зарубежье 14.08.2018 17:30

Британская полиция выясняет личность и мотивацию водителя, врезавшегося в ограждение лондонского парламента

Лондонская полиция активно работает, чтобы установить личность и мотивацию водителя автомобиля, протаранившего во вторник ограждение здания британского парламента, сообщил представитель Скотланд-Ярда Нил Басу.

"Наш приоритет сейчас - установить личность подозреваемого и определить, чем он руководствовался, если нам это удастся. Он не сотрудничает со следствием", - сказал Н.Басу журналистам.

"На данный момент нет данных о какой-либо угрозе гражданам Великобритании", - добавил представитель Скотланд-Ярда.

Он уточнил, что два пешехода, пострадавших в результате инцидента, были госпитализированы, один из них уже выписался из больницы. Остающаяся под наблюдением врачей женщина получила серьезные травмы, но ее жизни ничто не угрожает, добавил Н.Басу.

По данным полиции, еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Н.Басу напомнил, что расследованием занимаются следователи из отдела по противодействию террористическим угрозам.

Парламент-сквер рассматривается как место преступления, на время следственных действий там будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов, сообщил представитель Скотланд-Ярда.

В свою очередь, в британской транспортной полиции завили, что до конца дня усиливают патрулирование в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Ранее во вторник водитель серебристого седана Ford Fiesta протаранил ограждение на въезде на территорию британского парламента в Лондоне, сбив нескольких пешеходов. Мужчина в возрасте около 30 лет был задержан и доставлен в отделение полиции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]