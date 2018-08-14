Азеришыг отбирает поставщика электросчетчиков со смарт-картами

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика трехфазных электрических счетчиков вместе со смарт-картами и картридерами, требуемых на 2018 год, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в каждом лоте - 400 манат.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 2 октября 2018 года. Тендерная процедура состоится 3 октября.

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова