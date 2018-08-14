В Азербайджан прибыл командующий силами жандармерии Турции

Командующий силами жандармерии Турции, генерал Ариф Четин прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МВД республики.

Визит осуществляется по приглашению министра внутренних дел Азербайджана Рамиля Усубова.

А.Четин, в рамках своего визита, который продлится до 16 августа, ознакомится с организацией обучения в Высшей военной школе Внутренних войск МВД, условиями, созданными для курсантов и военной частью «N», размещенной в Баку, а также со специальной тактической подготовкой в Центре подготовки войск.

Во вторник А.Четин провел встречу с главой МВД Азербайджана. Р.Усубов в ходе встречи отметил, что Азербайджан придает большое значение расширению сотрудничества с МВД Турции, в том числе с Командованием жандармерии. Он также отметил большие заслуги турецкой жандармерии в формировании Внутренних войск МВД Азербайджана, в превращении ее в структуру, отвечающую самым современным стандартам, и в повышении профессионализма личного состава.

А.Четин, в свою очередь, высоко оценил эффективное сотрудничество между соответствующими органами двух стран и выразил готовность турецкой стороны в приложении всех усилий для дальнейшего развития азербайджанской армии и Внутренних войск МВД, а также в сотрудничестве и в обмене опытом.

Н.Аббасова