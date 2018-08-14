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Регион 14.08.2018 18:59

Представитель посольства США посетил арестованного в Турции американского пастора

Временный поверенный в делах США в Турции Джеффри Ховинир побывал у арестованного американского пастора Эндрю Брансона, сообщают во вторник турецкие СМИ.

"Вашингтон хочет, чтобы дело пастора, а также дела других несправедливо задержанных американцев и турецких сотрудников дипломатической миссии США были решены быстро и прозрачно", - приводят СМИ слова Дж.Ховинира, сказанные им после встречи с пастором в его доме в провинции Измир, где он содержится под арестом.

Ранее турецкий суд выдвинул обвинения против Э.Брансона по нескольким статьям, в том числе обвинив его в политическом и военном шпионаже, за что ему грозит 20 лет тюремного заключения. Его также обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением проживающего в США оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими. Если суд признает его виновным и по этим статьям, то ему грозят еще 15 лет лишения свободы.

Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" и связях с Ф.Гюленом после провалившейся попытки военного переворота 16 июля 2016 года.

Заключение американского пастора в Турции стало одной из причин введения санкций со стороны Вашингтона в адрес Анкары.

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Тэги: США, ПАСТОР, ПОСЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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