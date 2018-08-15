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Дальнее зарубежье 15.08.2018 11:54

Сбивший пешеходов в центре Лондона мужчина оказался 29-летним выходцем из Судана

В полиции британской полиции установили личность человека, днем ранее сбившего пешеходов в центре Лондона - им оказался 29-летний выходец из Судана Салих Хатер, сообщает в среду газета "Дейли телеграф".

По информации издания, молодой человек жил в небольшой квартире в Бирмингеме. По словам друзей С.Хатера, он переехал в Великобритании около пяти лет назад и получил подданство этой страны.

Он увлекался футболом, а также любил поп-музыку. В его профиле в социальной сети Facebook указано, что его любимые исполнители - певицы Селин Дион и Рианна.

Газета отмечает, что С.Хатер учился в обычной школе города Вад-Медани, расположенного в центральной части Судан, где его родители занимались фермерским делом. После школы он поступил в Университет науки и технологий Судана на факультет инженерии.

В Facebook у него более 300 друзей. Согласно размещенной на его странице информации, он работал менеджером в магазине. Последний "пост" на его стене был сделан 17 июля этого года.

Согласно информации "Дейли телеграф", в прошлом С.Хатер не попадал в поле зрения Скотланд-Ярда или британских разведслужб.

Во вторник водитель серебристого седана Ford Fiesta протаранил ограждение на въезде на территорию британского парламента в Лондоне, сбив нескольких пешеходов. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был задержан и доставлен в отделение полиции.

Британские полицейские рассматривают инцидент с наездом автомобиля в Лондоне как теракт.

Расследованием занимаются следователи из отдела по противодействию террористическим угрозам, задержанного подозревают в терроризме. Задержанный, как сообщалось, не сотрудничал со следователями.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЛИЧНОСТЬ


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