Число жертв обрушения моста в Генуе может значительно вырасти - губернатор Лигурии

Губернатор итальянской области Лигурия Джованни Тоти предупредил в среду, что число жертв обрушения пролета моста в Генуе может ощутимо возрасти.

"Число жертв, как ожидается, существенно вырастет", - заявил губернатор в эфире итальянского телевидения.

"Мы продолжаем поисково-спасательные работы под мостом. Мы добрались еще не до всех зон. Работаем над тем, чтобы отыскать многочисленных пропавших без вести", - добавил Дж.Тоти.

По его информации, "большинство пострадавших, как сообщают врачи, имеют хорошие шансы на то, чтобы поправиться".

Согласно последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли, по меньшей мере, 37 человек. При этом некоторые СМИ называют чуть другую цифру - 38.

Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет.

Во вторник вечером поступали данные о 22 погибших.

В настоящее время насчитывается 16 пострадавших, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение произошло во вторник днем. По данным газеты, 440 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Расположенная на севере Италии Генуя - административный центр области Лигурия.