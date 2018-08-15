Число жертв обрушения моста в Генуе может значительно вырасти - губернатор Лигурии

Губернатор итальянской области Лигурия Джованни Тоти предупредил в среду, что число жертв обрушения пролета моста в Генуе может ощутимо возрасти.
"Число жертв, как ожидается, существенно вырастет", - заявил губернатор в эфире итальянского телевидения.
"Мы продолжаем поисково-спасательные работы под мостом. Мы добрались еще не до всех зон. Работаем над тем, чтобы отыскать многочисленных пропавших без вести", - добавил Дж.Тоти.
По его информации, "большинство пострадавших, как сообщают врачи, имеют хорошие шансы на то, чтобы поправиться".
Согласно последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли, по меньшей мере, 37 человек. При этом некоторые СМИ называют чуть другую цифру - 38.
Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет.
Во вторник вечером поступали данные о 22 погибших.
В настоящее время насчитывается 16 пострадавших, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.
Обрушение произошло во вторник днем. По данным газеты, 440 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента.
Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.
Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.
Расположенная на севере Италии Генуя - административный центр области Лигурия.
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