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Дальнее зарубежье 15.08.2018 13:29

Число жертв обрушения моста в Генуе может значительно вырасти - губернатор Лигурии

Губернатор итальянской области Лигурия Джованни Тоти предупредил в среду, что число жертв обрушения пролета моста в Генуе может ощутимо возрасти.

"Число жертв, как ожидается, существенно вырастет", - заявил губернатор в эфире итальянского телевидения.

"Мы продолжаем поисково-спасательные работы под мостом. Мы добрались еще не до всех зон. Работаем над тем, чтобы отыскать многочисленных пропавших без вести", - добавил Дж.Тоти.

По его информации, "большинство пострадавших, как сообщают врачи, имеют хорошие шансы на то, чтобы поправиться".

Согласно последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли, по меньшей мере, 37 человек. При этом некоторые СМИ называют чуть другую цифру - 38.

Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет.

Во вторник вечером поступали данные о 22 погибших.

В настоящее время насчитывается 16 пострадавших, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение произошло во вторник днем. По данным газеты, 440 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Расположенная на севере Италии Генуя - административный центр области Лигурия.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МОСТ, ЖЕРТВЫ, ПРОПАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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