Руководство Сирии упрощает процедуры возвращения беженцев

Министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф сообщил, что руководство страны принимает все необходимые меры для скорейшего возвращения сирийских граждан на родину.
"Для нас крайне важно создать достойные условия жизни сирийцам, пожелавшим вернуться в свои дома. Сирийское правительство работает над упрощением процедур возвращения всех беженцев, восстанавливает жилье и с помощью соответствующих программ создает рабочие места и повышает уровень жизни", - сказал министр на заседании Межведомственного координационного штаба.
Он сообщил, что в законодательном плане ведется активная работа по пересмотру действующих нормативно-правовых актов и принятию новых в тех случаях, когда закон создает препятствия для возвращения граждан.
По словам министра, с этой целью проведено заседание кабинета министров Сирии, по результатам которого принято решение разработать план по модернизации системы законодательства, регулирующей деятельность государственных учреждений.
"С трех месяцев до одного года увеличен срок предоставления документов, подтверждающих право собственности на недвижимость. Важно, что возможность представить эти документы дается не только самим гражданам, но и их родственникам и законным представителям", - сказал министр.
По его словам, этим в значительной мере сняты опасения беженцев, полагавших, что в случае возвращения их недвижимость будет конфискована.
Прикаспийские государства, не допустив вмешательства извне, добились подписания Конвенции о правовом статусе Каспия - Эльмар Мамедьяров
В Азербайджане ввели в строй новый пограничный комплекс на границе с РФ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Цены на нефть усилили падение на данных о запасах в США, Brent торгуется у $70,6 за баррель
Курс манат/доллар на 16 августа - 1,7 манат/$1
ADIF создал Электронную систему отчетности для сбора отчетности от банков
ГААД получит более 20 млн манатов на реконструкцию проспекта Бабек в Баку
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало июля составляет $129
Таможенники Азербайджана обнаружили в автомобиле у гражданина Турции более 60 газовых баллонов – ГТК
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодорог на юго-западе Азербайджана
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк Республика предлагает 10%-ую скидку по кредитам
Синергия должна стать основной ценностью Caspian Asian Club, Самир Гаджиев
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений