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Дальнее зарубежье 15.08.2018 18:46

Руководство Сирии упрощает процедуры возвращения беженцев

Министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф сообщил, что руководство страны принимает все необходимые меры для скорейшего возвращения сирийских граждан на родину.

"Для нас крайне важно создать достойные условия жизни сирийцам, пожелавшим вернуться в свои дома. Сирийское правительство работает над упрощением процедур возвращения всех беженцев, восстанавливает жилье и с помощью соответствующих программ создает рабочие места и повышает уровень жизни", - сказал министр на заседании Межведомственного координационного штаба.

Он сообщил, что в законодательном плане ведется активная работа по пересмотру действующих нормативно-правовых актов и принятию новых в тех случаях, когда закон создает препятствия для возвращения граждан.

По словам министра, с этой целью проведено заседание кабинета министров Сирии, по результатам которого принято решение разработать план по модернизации системы законодательства, регулирующей деятельность государственных учреждений.

"С трех месяцев до одного года увеличен срок предоставления документов, подтверждающих право собственности на недвижимость. Важно, что возможность представить эти документы дается не только самим гражданам, но и их родственникам и законным представителям", - сказал министр.

По его словам, этим в значительной мере сняты опасения беженцев, полагавших, что в случае возвращения их недвижимость будет конфискована.

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Тэги: СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПРОЦЕДУРА, УПРОЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]