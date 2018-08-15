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Дальнее зарубежье 15.08.2018 20:51

Число жертв теракта в Кабуле приблизилось к полусотне - Минздрав Афганистана

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 48 и ранение 67 человек в результате взрыва в учебном центре "Мавауд" на западе Кабула, сообщил телеканал Tolo News.

Взрыв произошел в среду во второй половине дня в столичном квартале Даште-Барчи, на западе афганской столицы, преимущественно заселенном шиитами.

По данным местных СМИ, ссылающихся на очевидцев, террорист-смертник проник на территорию неохраняемого учебного центра, зашел в учебный зал, где находилось около ста учащихся, и привел в действие прикрепленное к телу взрывное устройство.

Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) резко осудила нападение на учебный центр на западе Кабула.

"UNAMA возмущена нападением, направленным против шиитской общины, приведшим к гибели более 50 гражданских лиц, в том числе многих молодых женщин, убитых и раненых в учебном центре", - говорится в заявлении организации.

"Не может быть никаких оправданий для атаки на гражданских лиц", - отмечается в заявлении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]