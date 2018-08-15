Катар пообещал Турции прямые инвестиции в объеме $15 млрд - турецкие СМИ

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15 млрд, сообщило государственное информагентство Турции Anadolu Agency со ссылкой на источники в президентских кругах.

Эмир Катара и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре в среду.

"Отношения Турции и Катара имеют прочный фундамент подлинной дружбы и солидарности", - написал в своем микроблоге в Twitter представитель Р.Т.Эрдогана Ибрагим Калин.

Курс лиры к доллару США увеличил рост до 5% на торгах в среду, составляет 6,0250 лиры/$1.