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Дальнее зарубежье 15.08.2018 21:56

Катар пообещал Турции прямые инвестиции в объеме $15 млрд - турецкие СМИ

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15 млрд, сообщило государственное информагентство Турции Anadolu Agency со ссылкой на источники в президентских кругах.

Эмир Катара и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре в среду.

"Отношения Турции и Катара имеют прочный фундамент подлинной дружбы и солидарности", - написал в своем микроблоге в Twitter представитель Р.Т.Эрдогана Ибрагим Калин.

Курс лиры к доллару США увеличил рост до 5% на торгах в среду, составляет 6,0250 лиры/$1.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАТАР, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]