Катар пообещал Турции прямые инвестиции в объеме $15 млрд - турецкие СМИ

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15 млрд, сообщило государственное информагентство Турции Anadolu Agency со ссылкой на источники в президентских кругах.
Эмир Катара и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре в среду.
"Отношения Турции и Катара имеют прочный фундамент подлинной дружбы и солидарности", - написал в своем микроблоге в Twitter представитель Р.Т.Эрдогана Ибрагим Калин.
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