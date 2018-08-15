Вице-президент Ирана подтвердил неприемлемость переговоров с США для Тегерана

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил в среду, что в иранском руководстве в настоящий момент не считают возможными переговоры с США.
"Переговоры с США в настоящее время неприемлемы, учитывая враждебную и неуважительную политику администрации США против Исламской Республики Иран", - приводит слова вице-президента агентство "Фарс".
"Когда США хотят вести переговоры, они определяют свои основные цели, и затем ни на шаг не отступают от этих целей; они требуют от другой стороны незамедлительно предоставить привилегии и если другая сторона отказывается удовлетворить такие требования, они начинают устраивать шумиху, пока другая сторона не сдастся", - сказал Э.Джхангири.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке шестерки стран с Ираном по ядерной программе. Соединенные Штаты начали восстанавливать санкции, снятые с Ирана в рамках соглашения 2015 года.
В конце июля президент Д.Трамп заявил, что считает возможным провести переговоры с руководством Ирана, если оно готово на такой шаг. Он подчеркнул, что возможная встреча с иранской стороной не требует "предварительных условий". Президент пояснил, что такие переговоры стали бы положительным явлением для США, Ирана и всего мира.
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