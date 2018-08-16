Евросоюз обвиняет британскую разведку в добывании секретов, касающихся переговоров по Brexit - газета

Спецслужбы Великобритании развернули активную деятельность по поиску секретной информации о позиции Евросоюза на переговорах по Brexit, сообщила газета Daily Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.
Он, в частности, сказал, что Лондону становится известно содержание секретных документов ЕС буквально "в течение нескольких часов" после их выпуска.
Источник сообщил, что этот вопрос, вызывающий серьезную озабоченность, был поднят на заседании Евросовета 12 июля, на котором присутствовали лидеры всех стран ЕС и его официальные представители.
Британские представители отвергают обвинения в попытках получения секретов с использованием разведывательных методов.
Они, в частности, в неофициальных беседах заявляют, что у них много друзей, которые так или иначе поделятся с ними тем, что происходит.
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