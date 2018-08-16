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Дальнее зарубежье 16.08.2018 09:04

Евросоюз обвиняет британскую разведку в добывании секретов, касающихся переговоров по Brexit - газета

Спецслужбы Великобритании развернули активную деятельность по поиску секретной информации о позиции Евросоюза на переговорах по Brexit, сообщила газета Daily Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.

Он, в частности, сказал, что Лондону становится известно содержание секретных документов ЕС буквально "в течение нескольких часов" после их выпуска.

Источник сообщил, что этот вопрос, вызывающий серьезную озабоченность, был поднят на заседании Евросовета 12 июля, на котором присутствовали лидеры всех стран ЕС и его официальные представители.

Британские представители отвергают обвинения в попытках получения секретов с использованием разведывательных методов.

Они, в частности, в неофициальных беседах заявляют, что у них много друзей, которые так или иначе поделятся с ними тем, что происходит.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ, СЕКРЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]