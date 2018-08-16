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Регион 16.08.2018 13:42

Экс-президента Армении Саргсяна вызовут на допрос - глава Специальной следственной службы

Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна допросят по "делу 1 марта", заявил глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян в четверг после заседания правительства Армении.

"Показания будут давать все, кто имеет связь к этому делу, показание даст также третий президент Армении Серж Саргсян", - заявил С.Хачатрян.

Пока решается, на какие вопросы он будет отвечать и когда, сообщил С.Хачатрян. "Такова тактика расследования, следователь самостоятельно должен планировать свои действия, чтобы допрос был эффективным", - заявил он.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны? погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: САРГСЯН, ДОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]