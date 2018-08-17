Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель с 23 по 25 августа планирует посетить Грузию, Армению и Азербайджан, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Она проведет переговоры на политические темы, касающихся двухсторонних отношений, включая экономические, а также обсудит европейские и внешнеполитические вопросы", - сказал он.