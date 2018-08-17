Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы республики, среди них - врио главы Дагестана Васильев

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также двух вице-спикеров парламента Камила Давдиева и Махмуда Махмудова для избрания на должность главы Республики Дагестан, сообщила пресс-служба Кремля.

Кандидатуры внесены в соответствии с пунктом 32 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".