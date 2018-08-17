Россельхознадзор проверит белорусских производителей яблок и томатов

Россельхознадзор проведет инспекцию белорусских предприятий-производителей яблок и томатов открытого и защищенного грунта.

Инспекция пройдет с 20 по 24 августа, сообщил Россельхознадзор.

Она проводится, чтобы сопоставить объемы производства с объемами поставок продукции в Россию.

В марте служба сообщала, что рассматривает возможность ограничения поставок томатов из Белоруссии, поскольку не исключает ввоз продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Из-за реэкспорта весной Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию пекинской капусты из Белоруссии. В июле был ограничен экспорт шампиньонов - также в связи с тем, что Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в поставках грибов из стран, подпавших под продовольственное эмбарго.