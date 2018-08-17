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СНГ 17.08.2018 21:56

Россельхознадзор проверит белорусских производителей яблок и томатов

Россельхознадзор проведет инспекцию белорусских предприятий-производителей яблок и томатов открытого и защищенного грунта.

Инспекция пройдет с 20 по 24 августа, сообщил Россельхознадзор.

Она проводится, чтобы сопоставить объемы производства с объемами поставок продукции в Россию.

В марте служба сообщала, что рассматривает возможность ограничения поставок томатов из Белоруссии, поскольку не исключает ввоз продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Из-за реэкспорта весной Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию пекинской капусты из Белоруссии. В июле был ограничен экспорт шампиньонов - также в связи с тем, что Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в поставках грибов из стран, подпавших под продовольственное эмбарго.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ИНСПЕКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]