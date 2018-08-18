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Регион 18.08.2018 18:09

Грузинский юноша сумел собрать 6 кубиков Рубика за 104 секунды с задержкой дыхания, под водой

Житель Грузии, 18-летний Вако Марчилашвили вошел в Книгу рекордов Гиннеса, установив новый мировой рекорд по скоростному собиранию кубиков Рубика под водой.

Как сообщают грузинские СМИ, В.Марчилашвили на территории аквапарка в Тбилиси в присутствии представителей Федерации рекордов Грузии и десятков зрителей сумел собрать 6 стандартных кубиков Рубика, задержав под водой дыхание, за 1 минуту и 44 секунды. Мировой рекорд заключался в сборе максимального количества кубиков Рубика в таком положении.

Как отмечают СМИ, спидкубер В.Марчилашвили успешно выступает на международных турнирах и является двукратным чемпионом Грузии по скоростной сборке кубика Рубика, однако собирать головоломку под водой с задержанным дыханием ранее ему еще не приходилось. Однако данный рекорд ему удалось установить с первого раза.

До последнего времени рекордсменом считался американец Энтони Брукс, собравший под водой в августе 2014 года 5 кубиков Рубика за 78 секунд, сидя в специальном контейнере емкостью 2 куб. метра.

В.Марчилашвили побил рекорд Э.Брукса таким же способом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГОЛОВОЛОМКА, ГИННЕС, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]