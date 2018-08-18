Грузинский юноша сумел собрать 6 кубиков Рубика за 104 секунды с задержкой дыхания, под водой

Житель Грузии, 18-летний Вако Марчилашвили вошел в Книгу рекордов Гиннеса, установив новый мировой рекорд по скоростному собиранию кубиков Рубика под водой.

Как сообщают грузинские СМИ, В.Марчилашвили на территории аквапарка в Тбилиси в присутствии представителей Федерации рекордов Грузии и десятков зрителей сумел собрать 6 стандартных кубиков Рубика, задержав под водой дыхание, за 1 минуту и 44 секунды. Мировой рекорд заключался в сборе максимального количества кубиков Рубика в таком положении.

Как отмечают СМИ, спидкубер В.Марчилашвили успешно выступает на международных турнирах и является двукратным чемпионом Грузии по скоростной сборке кубика Рубика, однако собирать головоломку под водой с задержанным дыханием ранее ему еще не приходилось. Однако данный рекорд ему удалось установить с первого раза.

До последнего времени рекордсменом считался американец Энтони Брукс, собравший под водой в августе 2014 года 5 кубиков Рубика за 78 секунд, сидя в специальном контейнере емкостью 2 куб. метра.

В.Марчилашвили побил рекорд Э.Брукса таким же способом.