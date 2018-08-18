Грузинский юноша сумел собрать 6 кубиков Рубика за 104 секунды с задержкой дыхания, под водой

Житель Грузии, 18-летний Вако Марчилашвили вошел в Книгу рекордов Гиннеса, установив новый мировой рекорд по скоростному собиранию кубиков Рубика под водой.
Как сообщают грузинские СМИ, В.Марчилашвили на территории аквапарка в Тбилиси в присутствии представителей Федерации рекордов Грузии и десятков зрителей сумел собрать 6 стандартных кубиков Рубика, задержав под водой дыхание, за 1 минуту и 44 секунды. Мировой рекорд заключался в сборе максимального количества кубиков Рубика в таком положении.
Как отмечают СМИ, спидкубер В.Марчилашвили успешно выступает на международных турнирах и является двукратным чемпионом Грузии по скоростной сборке кубика Рубика, однако собирать головоломку под водой с задержанным дыханием ранее ему еще не приходилось. Однако данный рекорд ему удалось установить с первого раза.
До последнего времени рекордсменом считался американец Энтони Брукс, собравший под водой в августе 2014 года 5 кубиков Рубика за 78 секунд, сидя в специальном контейнере емкостью 2 куб. метра.
В.Марчилашвили побил рекорд Э.Брукса таким же способом.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений