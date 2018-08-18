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СНГ 18.08.2018 22:16

"Эхо Москвы" восстановило основной канал радиостанции в YouTube

Основной канал "Эхо Москвы" в YouTube восстановил свою работу, сообщил журналист и ведущий радиостанции Александр Плющев.

"Канал "Эха Москвы" снова в строю", - написал А.Плющев в своем Telegram-канале в субботу, дав ссылку на соответствующий ресурс в YouTube.

Ранее в субботу главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил о взломе в 13.52 мск неизвестными пароля и уничтожении основного YouTube-канала "Эхо Москвы".

Трансляции передач радиостанции были временно перенесены на YouTube-канал под названием "Эхо Общество".

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Тэги: РОССИЯ, РАДИОСТАНЦИЯ, КАНАЛ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]