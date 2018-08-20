Талибы похитили на севере Афганистана пассажиров трех автобусов, идет операция по освобождению заложников - СМИ

На севере Афганистана боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) захватили пассажиров трех автобусов, сообщили в понедельник местные СМИ.

"В районе населенного пункта Ханабад на территории провинции Кундуз на автотрассе Тахар-Кабул боевики остановили три автобуса и похитили пассажиров", - говорится в сообщении.

Никаких требований похитители пока не предъявляли. Официально о числе похищенных пассажиров не сообщалось.

Вместе с тем, по данным агентства "Ассошиэйтед пресс", которое ссылается на неназванные местные власти, в заложники к талибам могли попасть более 100 человек, включая детей и женщин.

В свою очередь телеканал 1TV со ссылкой на начальника управления безопасности провинции Кундуз Сафиалло Махзуна сообщает, что началась операция по освобождению заложников.

"На территории уезда Ханабад провинции Кундуз силовики ведут бой с похитителями", - сказал офицер.

Похищение заложников осуществлено накануне главного мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения - Курбан Байрам).

Президент Афганистана в воскресенье объявил о прекращении огня в связи с праздником и призвал талибов к взаимности.

"Так как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха, мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, (. . .) и продлится до дня рождения пророка (20 ноября - ИФ) при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", - написал он в "Твиттере".

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.