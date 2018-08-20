Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0253 GBR   2.1665 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.91 Brent   71.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 19° 28° 22 Авг 22° 31° 23 Авг 22° 31°

Дальнее зарубежье 20.08.2018 12:42

Афганское правительство ждет реакции талибов на предложение о перемирии

Правительство Афганистана сообщило, что ожидает в понедельник от движения "Талибан" (запрещено в РФ) реакции на предложение властей о перемирии по случаю приближения Ид аль-адха (исламский праздник жертвоприношения).

Талибы пока не ответили на предложение правительства, однако пообещали отпустить "сотни пленных врагов" в честь приближения праздника, который в этом году начнется 21 августа и продлится до 25 числа.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном". США и НАТО решительно поддержали предложение афганского руководства, а госсекретарь США Майк Помпео призвал талибов принять предложение о перемирии.

Ранее в августе талибы атаковали город Газни - столицу одноименной афганской провинции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ТАЛИБЫ, ОЖИДАНИЕ


Похожие новости


Талибы напали на делегацию афганского правительства в провинции Кандагар

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]