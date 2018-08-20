Афганское правительство ждет реакции талибов на предложение о перемирии

Правительство Афганистана сообщило, что ожидает в понедельник от движения "Талибан" (запрещено в РФ) реакции на предложение властей о перемирии по случаю приближения Ид аль-адха (исламский праздник жертвоприношения).

Талибы пока не ответили на предложение правительства, однако пообещали отпустить "сотни пленных врагов" в честь приближения праздника, который в этом году начнется 21 августа и продлится до 25 числа.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном". США и НАТО решительно поддержали предложение афганского руководства, а госсекретарь США Майк Помпео призвал талибов принять предложение о перемирии.

Ранее в августе талибы атаковали город Газни - столицу одноименной афганской провинции.