Президент Алиев наградил орденами и медалями военнослужащих Специальной службы государственной охраны Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденами и медалями военнослужащих Специальной службы государственной охраны (ССГО) Азербайджана по случаю 25-летия создания ведомства, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением И.Алиева орденом «За Службу Родине» 1-степени награжден начальник ССГО генерал-полковник Вагиф Ахундов.

Кроме того, орденами «За Службу Родине» 2-степени награждены генерал-майоры Сабир Нагиев и Джабраил Усубов, ордена «За Службу Родине» 3-степени удостоены генерал-майоры Рауф Абдурахманов и Ханбала Оруджев.

Кроме этого, медалями удостоены 43 офицера и прапорщика ССГО.

Ф.Исазаде