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Оборона 20.08.2018 12:41

Президент Алиев наградил орденами и медалями военнослужащих Специальной службы государственной охраны Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденами и медалями военнослужащих Специальной службы государственной охраны (ССГО) Азербайджана по случаю 25-летия создания ведомства, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением И.Алиева орденом «За Службу Родине» 1-степени награжден начальник ССГО генерал-полковник Вагиф Ахундов.

Кроме того, орденами «За Службу Родине» 2-степени награждены генерал-майоры Сабир Нагиев и Джабраил Усубов, ордена «За Службу Родине» 3-степени удостоены генерал-майоры Рауф Абдурахманов и Ханбала Оруджев.

Кроме этого, медалями удостоены 43 офицера и прапорщика ССГО.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕНА, ПРИСВОЕНИЕ


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