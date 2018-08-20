Президент Алиев наградил орденами и медалями военнослужащих Специальной службы государственной охраны Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденами и медалями военнослужащих Специальной службы государственной охраны (ССГО) Азербайджана по случаю 25-летия создания ведомства, сообщает сайт главы государства.
Распоряжением И.Алиева орденом «За Службу Родине» 1-степени награжден начальник ССГО генерал-полковник Вагиф Ахундов.
Кроме того, орденами «За Службу Родине» 2-степени награждены генерал-майоры Сабир Нагиев и Джабраил Усубов, ордена «За Службу Родине» 3-степени удостоены генерал-майоры Рауф Абдурахманов и Ханбала Оруджев.
Кроме этого, медалями удостоены 43 офицера и прапорщика ССГО.
Ф.Исазаде
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