Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в январе-июле увеличились на 2,6%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2018 года составил 1 млрд 100 млн 823,8 тыс. человек, что на 1,4% больше показателя за аналогичный период 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 505,2 тыс. человек (рост на 6,2%), морским транспортом – 9,1 тыс. человек (спад на 18%), воздушным транспортом – 1 млн 366,7 тыс. человек (рост на 6,3%), метро – 134 млн 863,2 тыс. человек (рост на 1,4%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июле перевезено 963 млн 79,7 тыс. пассажиров (рост на 1,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 924 млн 383,2 тыс. пассажиров (рост на 1,3%), такси – 38 млн 696,4 тыс. человек (рост на 2,6%).
Б.Рустамбеков
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