Вашингтон считает своей важнейшей целью - не дать Ирану завладеть ядерным оружием, заявляет Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, находящийся с визитом в Израиле, заявил, что приоритет для Вашингтона - воспрепятствовать тому, чтобы Иран получил ядерное оружие.

"Я думаю, важнейшее значение для США имеет то, чтобы Иран никогда не обрел потенциал для производства ядерного оружия", - приводит издание "Джерузалем пост" слова советника перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Вот почему президент (США Дональд - ИФ) Трамп вышел из никудышной иранской ядерной сделки. Вот почему он восстановил санкции. Вот почему мы работаем с нашими друзьями в Европе, чтобы убедить их в необходимости предпринять более жесткие шаги против иранского ядерного оружия", - цитирует издание слова Дж.Болтона.

При этом он назвал Иран "центральным банкиром международного терроризма" и выразил обеспокоенность военной активностью Ирана в Сирии, Йемене и в Ливане - вместе с шиитским движением "Хезболла".

Кроме этого, Дж.Болтон подчеркнул, что альянс США и Израиля никогда не был крепче, чем в настоящее время. Дж.Болтон также выразил намерение посетить новое посольство США в Иерусалиме.

В свою очередь Б.Нетаньяху подтвердил, что при Д.Трампе союз Израиля и США сильнее, чем когда-либо. Премьер поблагодарил Д.Трампа за выход из соглашения по ядерной программе Тегерана и за восстановление санкций против него.

Также Б.Нетаньяху призвал все стороны, заинтересованные в мире и безопасности на Ближнем Востоке, принять позицию США по Ирану и наращивать давление на Тегеран.

В мае этого года президент США Д.Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке шестерки стран с Ираном по ядерной программе. Соединенные Штаты начали восстанавливать санкции, снятые с Ирана в рамках соглашения 2015 года.