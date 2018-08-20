Среди напавших на полицейских в Чечне были два жителя города Шали - СКР

Следователи установили личности двоих нападавших на полицейских в Чечне - это жители города Шали, сообщили в понедельник в официальном канале Следственного комитета (СК) России в мессенджере WhatsApp.
"Личности двух из нападавших уже установлены - это жители города Шали", - сообщили в СКР.
"В ходе расследования будут устанавливаться все обстоятельства преступления, в том числе лица, причастные к организации и осуществлению нападения на сотрудников правоохранительных органов. Следователи дадут всестороннюю правовую оценку каждому факту, и не исключено, что действия нападавших будут дополнительно квалифицированы по иным статьям Уголовного кодекса РФ", - сообщили в СК.
По данным следствия, 20 августа около 10:30 минут двое вооруженных ножами мужчин предприняли попытку проникнуть через КПП на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Молодые люди набросились на двух полицейских с ножами, ранив их.
"Примерно в то же время к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. В результате взрыва никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал", - сообщили в СКР.
"Кроме того, при въезде в город Грозный водитель автомашины "Мерседес" пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской, после чего сотрудниками полиции был объявлен план "Перехват". Уходя от преследования, водитель "Мерседеса" в центре города Грозного совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС ГИБДД. С целью остановить злоумышленника полицейские открыли огонь из автоматического оружия по автомашине. В результате пресечения полицейскими противоправных действий нападавших злоумышленники были нейтрализованы", - сообщили в СК.
"В настоящее время на местах происшествия работают следственные группы. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего", - говорится в сообщении.
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