Юань стабильно используется в международных расчетах - Bank of China

Международное использование китайской валюты остается стабильным, сообщается в докладе Bank of China, входящего в четверку крупнейших финорганизаций КНР.
В июне юань сохранил пятое место в международных расчетах, на него приходилось 1,81% всего объема транзакций, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.
Общий объем сделок через Систему валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) достиг 21,46 трлн юаней, увеличившись на 10% за месяц и на 38,7% за год.
Общий объем вложений в китайские рынки капитала 287 квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (QFII), утвержденных регуляторами КНР, к концу июля достиг $100,46 млрд, по данным Государственного управления валютного контроля страны (SAFE).
При этом квота юаневых квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (RQFII) повысилась до 622 млрд юаней ($91 млрд), сообщает агентство "Синьхуа". В настоящее время эта программа открыта для Гонконга, Великобритании, Сингапура, Франции, Южной Кореи, Германии, Катара, Канады, Австралии и Люксембурга.
Квота инвестирования для квалифицированных отечественных институциональных инвесторов (QDII), которая позволяет китайским инвесторам получать доступ к иностранным активам, составляет $103,2 млрд.
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