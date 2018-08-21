Президент Афганистана заявляет, что боевики атакой на его дворец не достигнут своих целей

Президент Афганистана Ашраф Гани незамедлительно отреагировал на ракетный обстрел президентского дворца талибами во время церемонии по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха, в которой он принимал участие, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, звуки разрывов были слышны в телетрансляции, которая шла в прямом эфире. "Если они думают, что ракетным ударом они подавят афганцев, то они ошибаются", - сказал А.Гани, прервав выступление.

Ранее сообщалось о том, что несколько взрывов прогремели в правительственном и дипломатическом квартале Кабула во вторник. Одна ракета разорвалась близ президентского дворца, другая - у представительства НАТО в Афганистане, а третья - у здания посольства США в Кабуле. Никто не пострадал.

Телеканал со ссылкой на источники в спецслужбах отмечает, что вслед за обстрелом последовал ответ афганской армии и сил безопасности. Вертолет афганской армии нанес удар по району, откуда были выпущены ракеты. Двое боевиков ликвидированы. Бой продолжается.