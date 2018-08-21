Медведев отмечает усилия мусульманской общины по противодействию религиозному экстремизму и нетерпимости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил руководителей духовных управлений мусульман России с праздником Курбан-байрам, информирует во вторник сайт правительства.

"Этот день наполнен для всех мусульман самыми светлыми чувствами и ожиданиями. Он символизирует милосердие, призывает к добру и взаимному уважению, верности многовековым традициям, почитанию старших. Ведь преемственность поколений - это то, что испокон веков объединяет российских мусульман", - говорится, в частности, в тексте поздравление.

Глава правительства отмечает, что с каждым годом жизнь мусульманской общины наполняется новыми созидательными идеями и инициативами.

"Проводится просветительская и воспитательная работа, в том числе с молодежью. Возрождается благотворительность, совершенствуется система религиозного образования, строятся новые мечети. Всё больше верующих отправляются в паломничество к мусульманским святыням. Это говорит о вашем большом и непрерывном труде", - подчеркивает Д.Медведев.

"Высоко оцениваю наше взаимодействие с Духовными управлениями мусульман России. Мы поддерживаем вашу вовлеченность в общественную жизнь нашей страны. Считаем ее фундаментом для межнационального и межрелигиозного диалога. И, конечно же, приветствуем ваши усилия по противодействию религиозному экстремизму и нетерпимости", - отмечает премьер.

Он выразил уверенность, что и в дальнейшем мусульманское духовенство будет вносить большой вклад в поддержание согласия в обществе.