Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 22° 31° 23 Авг 23° 31° 24 Авг 22° 29°

СНГ 21.08.2018 13:02

Полиция установила личность "стрелка" из Харькова, до убийства полицейского у здания горсовета он застрелил жену

Александр Поярков, устроивший в ночь на 20 августа стрельбу у здания Харьковского городского совета, до этого убил жену, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Под влиянием алкогольных напитков, стресса, он застрелил жену. На месте убийства в доме найдены гильзы, совпадающие с теми, что были оставлены в горсовете", - сказал О.Бех на брифинге в Харькове во вторник.

По его словам, 20 августа в полицию поступила информация, что в доме в Токаревском переулке найдено тело женщины с огнестрельными ранениями.

"Установлено, что смерть наступила 19 августа. На месте был изъят автомат с патронами, 4 пистолета, винтовка с оптическим прицелом, порох и другие предметы", - сообщил начальник областной полиции.

По его данным, стрелок, убивший патрульного, ранивший охранника и в последствии застреленный правоохранителями возле горсовета, ранее был военнослужащим . Сейчас полиция проверяют информацию, нес ли он службу в "горячих точках" и был ли снайпером.

"Найден военный билет, нес службу еще при советской власти. Где именно - устанавливаем", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам О.Беха, А.Поярков с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком в ряде коммерческих предприятий, затем уволился из-за невыплаты зарплаты, начал злоупотреблять алкоголем, у него началась депрессия.

В ночь на 20 августа, неизвестный мужчина устроил стрельбу возле Харьковского горсовета и ранил охранника, а затем и одного из полицейских, приехавших по вызову. Полицейский скончался, несмотря на усилия медиков. Сотрудник КП "Муниципальная охрана" находится в реанимации больницы скорой и неотложной помощи. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Полицейские из табельного оружия ранили стрелявшего. От полученных ранений он скончался.

По данному факту открыто уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ХАРЬКОВ, "СТРЕЛОК", УБИЙСТВО


Похожие новости


Неизвестный мужчина в центре украинского Харькова открыл огонь по полицейским, один из них погиб Гражданин Ирана приговорен на Украине к 11 годам тюрьмы за шпионаж - прокуратура 12 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем в Украине Саакашвили заявляет, что не хочет быть премьером Украины Суд в Харькове закрыл дело об обвинении Тимошенко по делу ЕЭСУ Янукович в Харькове, он выступит по местному телевидению - советник президента Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]