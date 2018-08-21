Александр Поярков, устроивший в ночь на 20 августа стрельбу у здания Харьковского городского совета, до этого убил жену, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.
"Под влиянием алкогольных напитков, стресса, он застрелил жену. На месте убийства в доме найдены гильзы, совпадающие с теми, что были оставлены в горсовете", - сказал О.Бех на брифинге в Харькове во вторник.
По его словам, 20 августа в полицию поступила информация, что в доме в Токаревском переулке найдено тело женщины с огнестрельными ранениями.
"Установлено, что смерть наступила 19 августа. На месте был изъят автомат с патронами, 4 пистолета, винтовка с оптическим прицелом, порох и другие предметы", - сообщил начальник областной полиции.
По его данным, стрелок, убивший патрульного, ранивший охранника и в последствии застреленный правоохранителями возле горсовета, ранее был военнослужащим . Сейчас полиция проверяют информацию, нес ли он службу в "горячих точках" и был ли снайпером.
"Найден военный билет, нес службу еще при советской власти. Где именно - устанавливаем", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По словам О.Беха, А.Поярков с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком в ряде коммерческих предприятий, затем уволился из-за невыплаты зарплаты, начал злоупотреблять алкоголем, у него началась депрессия.
В ночь на 20 августа, неизвестный мужчина устроил стрельбу возле Харьковского горсовета и ранил охранника, а затем и одного из полицейских, приехавших по вызову. Полицейский скончался, несмотря на усилия медиков. Сотрудник КП "Муниципальная охрана" находится в реанимации больницы скорой и неотложной помощи. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Полицейские из табельного оружия ранили стрелявшего. От полученных ранений он скончался.
По данному факту открыто уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
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