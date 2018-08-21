Меркель в поездке в Азербайджан,Грузию и Армению будет сопровождать делегация немецкого бизнеса

Германия заинтересована в развитии экономики и демократии в Азербайджане,Грузии и Армении , сообщил журналистам источник в ведомстве федерального канцлера накануне поездки Ангелы Меркель по странам Кавказа.
Поездка состоится 23-25 августа.
"С немецкой стороны у нас большой интерес в хорошем политическом и экономическом развитии региона, мы заинтересованы в развитии демократии в этих странах",- сказал во вторник представитель ведомства.
По его словам, канцлера будет сопровождать делегация в составе семи бизнесменов. Предприниматели будут представлять компании, работающие в сфере логистики, сельского хозяйства, сырья и строительства.
"Это те сферы, которые имеют большое значение в этих регионах",- указал источник.
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