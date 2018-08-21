Меркель в поездке в Азербайджан,Грузию и Армению будет сопровождать делегация немецкого бизнеса

Германия заинтересована в развитии экономики и демократии в Азербайджане,Грузии и Армении , сообщил журналистам источник в ведомстве федерального канцлера накануне поездки Ангелы Меркель по странам Кавказа.

Поездка состоится 23-25 августа.

"С немецкой стороны у нас большой интерес в хорошем политическом и экономическом развитии региона, мы заинтересованы в развитии демократии в этих странах",- сказал во вторник представитель ведомства.

По его словам, канцлера будет сопровождать делегация в составе семи бизнесменов. Предприниматели будут представлять компании, работающие в сфере логистики, сельского хозяйства, сырья и строительства.

"Это те сферы, которые имеют большое значение в этих регионах",- указал источник.