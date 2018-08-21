На юге Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель

Истребитель Saab JAS 39 Gipen военно-воздушных сил Швеции разбился во вторник в коммуне Роннебю на юге страны из-за столкновения с птицей, сообщает Шведское радио.

"Шведский истребитель JAS Gispen разбился в Роннебю на юге Швеции после столкновения с птицей. Пилот катапультировался, он доставлен в больницу для обследования", - говорится в "Твиттере" радиостанции.

Министр обороны страны Петер Хултквист в свою очередь сообщил журналистам, что в данной ситуации "все беспокоятся за пилота, который поступил так, как должен был в сложившейся ситуации".

Министр отметил быстрые и слаженные действия спасателей, которые смогли быстро обнаружить пилота.