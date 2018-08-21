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Дальнее зарубежье 21.08.2018 13:58

На юге Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель

Истребитель Saab JAS 39 Gipen военно-воздушных сил Швеции разбился во вторник в коммуне Роннебю на юге страны из-за столкновения с птицей, сообщает Шведское радио.

"Шведский истребитель JAS Gispen разбился в Роннебю на юге Швеции после столкновения с птицей. Пилот катапультировался, он доставлен в больницу для обследования", - говорится в "Твиттере" радиостанции.

Министр обороны страны Петер Хултквист в свою очередь сообщил журналистам, что в данной ситуации "все беспокоятся за пилота, который поступил так, как должен был в сложившейся ситуации".

Министр отметил быстрые и слаженные действия спасателей, которые смогли быстро обнаружить пилота.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]