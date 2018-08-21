Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-июле 2018г увеличился в 2,4 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2018 года составил 13 млрд 4 млн 43,99 тыс. манатов, что в 2,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

В общем объеме сделок на БФБ за 7 месяцев 2018 года на долю рынка производных сделок пришлось 5 млрд 415 млн 568,883 тыс. манатов (рост в 2,1 раза), из которых на долю сделок с валютой - 4 млрд 688 млн 698,602 тыс. манатов, сделок с товарами - 726 млн 870,282 тыс. манатов.

Из общего оборота на сделки с государственными ценными бумагами пришлось 6 млрд 577 млн 612,77 тыс. манатов (рост в 4 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 556 млн 425,453 тыс. манатов (рост на 43,7%). Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка на первичном рынке за отчетный период составил 6 млрд 21 млн 187,316 тыс. манат (рост в 4,9 раза).

На долю паевого рынка в общем обороте БФБ пришлось 102 млн 601,914 тыс. манатов (спад в 6,5 раза).

На долю долговых инструментов рынка ценных бумаг в общем объеме сделок за 7 месяцев 2018 года пришлось 405 млн 301,6 тыс. манатов (спад на 13,9%). При этом объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на первичном рынке составил 115 млн 446,247 тыс. манатов, на вторичном рынке - 213 млн 170,442 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций на первичном рынке в январе-июле составил 5 млн манатов, на вторичном рынке - 71 млн 684,91 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-июле 2018 года в общем обороте БФБ пришлось 502 млн 958,827 тыс. манатов (рост в 43,4 раза).

Б.Рустамбеков