Бишкек подтвердил проведение 3 сентября саммита Тюркского совета, который откладывался с 2016 года

Очередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) после трехлетнего перерыва пройдет 3 сентября в Киргизии, заявил в среду журналистам заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.

"3 сентября в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область, север Киргизии) пройдет шестой саммит ССТГ. Саммит состоится после трехлетнего перерыва, мы ожидаем, что саммит пройдет продуктивно, все стороны подтвердили свое участие. В мероприятии также примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", - сказал он.

По его словам, саммит направлен на поддержание интеграционных процессов и на продвижение тюркоязычной культуры. "Важным моментом является то, что мы примем председательство в организации от Казахстана", - отметил Д.Сыдыков.

Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя. Организация, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, была создана в 2009 году.

Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане. Шестой саммит должен был пройти в Киргизии в 2016 году, но впоследствии сроки его проведения по инициативе Бишкека неоднократно переносились.

Д.Сыдыков также остановился на теме третьих Всемирных игр кочевников (ВИК), отметив, что приглашение посетить их было направлено главам ряда государств, в том числе и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Свое участие подтвердили президенты Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и премьер-министр Венгрии", - сказал он.

Третьи Всемирные игры кочевников пройдут на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии с 2 сентября по 8 сентября.