Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 31° 24 Авг 21° 29° 25 Авг 21° 29°

СНГ 22.08.2018 11:05

Бишкек подтвердил проведение 3 сентября саммита Тюркского совета, который откладывался с 2016 года

Очередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) после трехлетнего перерыва пройдет 3 сентября в Киргизии, заявил в среду журналистам заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.

"3 сентября в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область, север Киргизии) пройдет шестой саммит ССТГ. Саммит состоится после трехлетнего перерыва, мы ожидаем, что саммит пройдет продуктивно, все стороны подтвердили свое участие. В мероприятии также примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", - сказал он.

По его словам, саммит направлен на поддержание интеграционных процессов и на продвижение тюркоязычной культуры. "Важным моментом является то, что мы примем председательство в организации от Казахстана", - отметил Д.Сыдыков.

Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя. Организация, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, была создана в 2009 году.

Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане. Шестой саммит должен был пройти в Киргизии в 2016 году, но впоследствии сроки его проведения по инициативе Бишкека неоднократно переносились.

Д.Сыдыков также остановился на теме третьих Всемирных игр кочевников (ВИК), отметив, что приглашение посетить их было направлено главам ряда государств, в том числе и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Свое участие подтвердили президенты Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и премьер-министр Венгрии", - сказал он.

Третьи Всемирные игры кочевников пройдут на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии с 2 сентября по 8 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТЮРКИ, САММИТ, ДАТА


Похожие новости


Саммит тюркоязычных государств в Киргизии отложен Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязчных государств пройдет в Киргизии Вступление в Таможенный союз сделает Киргизию привлекательнее для инвесторов - президент Атамбаев Один из лидеров киргизской оппозиции назначен замгенсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Киргизии прибыл в Азербайджан для участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран Участники саммита тюркоязычных стран в Бишкеке обсудили вопросы экономического сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]