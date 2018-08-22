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Дальнее зарубежье 22.08.2018 14:00

Не менее 250 тысяч человек могут бежать из провинции Идлиб в Турцию в случае операции сирийских войск в регионе - СМИ

По меньшей мере, 250 тысяч жителей провинции Идлиб, расположенной на северо-западе Сирии, могут устремиться в Турцию в том случае, если Дамаск начнет военную операцию в Идлибе, сообщает в среду сайт турецкого издания "Хюрриет" со ссылкой на источники в правительстве Турции.

Источники указывают, что к таким выводам пришла турецкая разведка.

Один из докладов разведки отмечает, что сирийское правительство займется оппозиционными группировками в Идлибе после того, как Дамаск завершит переговоры с силами сирийских курдов, проходящие в координации с РФ, США и Ираном.

В разведке также считают необходимым, чтобы турецкие власти проверяли сирийцев, бегущих от военных действий, на предмет того, не связаны ли они с террористами. Кроме этого, в разведке посоветовали турецкому правительству держать сирийцев в специальных зонах безопасности, расположенных на сирийской территории около границы с Турцией, отмечает "Хюрриет".

Газета напоминает, что Идлиб считается последним оплотом оппозиции в Сирии. Население Идлиба в настоящий момент составляет около 2,5 млн человек, причем свыше половины из них - перемещенные лица.

При этом более 60% Идлиба контролирует группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее "Джабхат Ан-Нусра"), а часть оставшейся территории - силы, поддерживаемые Анкарой.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПРОГНОЗЫ


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