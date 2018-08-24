В Казахстане при обыске у бывшего сотрудника МИД по делу о взятках изъяты $1,5 млн

Сотрудники Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Казахстана в ходе обыска у задержанного в июне по обвинениям во взяточничестве бывшего ответственного секретаря МИД страны Анарбека Карашева нашли и изъяли $1,5 млн, сообщил представитель антикоррупционного ведомства Олжас Бектенов.
"При обыске у Карашева было изъято $1,5 млн, у Нурекенова (директор ТОО "Дирекция по строительству дипломатического городка" - ИФ-К) $200 тысяч", - сказал О.Бектенов в ходе совещания в Астане в среду.
"А.Карашев обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство им по службе. Сакенова, Нурекенов, Джумасанова привлекаются за получение 28 млн тенге незаконных вознаграждений от предпринимателей, оказывающих услуги по организации международных мероприятий", - отметил О.Бектенов.
В ходе расследования были выявлены факты лоббирования А.Карашевым фирмы своего племянника ТОО "Лара групп".
"В нарушение закона о госзакупках фирма была привлечена в качестве оператора по приобретению авиабилетов для заграничных командировок госслужащих. В результате завышения комиссионных сборов было похищено 9,8 млн тенге, выделенных из бюджета на эти нужды", - добавил О.Бектенов.
По версии следствия, А.Карашев на системной основе получал от сотрудников МИД Казахстана незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 млн тенге.
В свою очередь, бывшие сотрудники МИД (директор хозяйственного управления Сакенова, директор ТОО "Дирекция по строительству дипломатического городка" Нурекенов, руководитель отдела официальных мероприятий Джумасанова) организовали преступную схему и получили свыше 20 млн тенге взяток от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства и их беспрепятственную приемку.
Всего к уголовной ответственности в рамках данного дела привлекается шесть человек.
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