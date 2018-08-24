Афганские военные вернули контроль над уездом, захваченном талибами

Центр уезда Кохистан провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана во второй половине дня пятницы полностью перешел под контроль афганских военных, говорится в сообщении штаба 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин".
Уезд Кохистан был захвачен боевиками радикального движения "Талибан" в начале августа.
В сообщении штаба корпуса говорится, что армейский спецназ был десантирован на территорию уезда минувшей ночью. К утру военным удалось освободить от экстремистов селения вблизи уездного центра.
В первой половине дня авиация нанесла удары по противнику в селении Казият, где были ликвидированы более 30 экстремистов, в том числе и их главари.
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