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Дальнее зарубежье 24.08.2018 17:47

Афганские военные вернули контроль над уездом, захваченном талибами

Центр уезда Кохистан провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана во второй половине дня пятницы полностью перешел под контроль афганских военных, говорится в сообщении штаба 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин".

Уезд Кохистан был захвачен боевиками радикального движения "Талибан" в начале августа.

В сообщении штаба корпуса говорится, что армейский спецназ был десантирован на территорию уезда минувшей ночью. К утру военным удалось освободить от экстремистов селения вблизи уездного центра.

В первой половине дня авиация нанесла удары по противнику в селении Казият, где были ликвидированы более 30 экстремистов, в том числе и их главари.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЕЗД, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]