18 человек погибли в результате пожара в гостинице в Харбине

Не менее 18 человек погибли в пожаре, который произошел в субботу в гостинице в китайском городе Харбине, сообщают китайские СМИ.
Поисково-спасательные работы в здании продолжаются, поэтому не исключено, что число жертв возрастет.
Начато расследование происшествия.
Меркель посетила Аллею шехидов в Баку
Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Германии в регионе - Меркель
Алиев и Меркель обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
SOCAR и Uniper SE будут сотрудничать для повышения энергоэффективности в нефтегазовой промышленности Азербайджана
Госкомпании Азербайджана планируют до 2026г привлечь под госгарантии кредитов на $2,7 млрд
Правительство Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП на 2018г
4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане
Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений