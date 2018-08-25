18 человек погибли в результате пожара в гостинице в Харбине

Не менее 18 человек погибли в пожаре, который произошел в субботу в гостинице в китайском городе Харбине, сообщают китайские СМИ.

Поисково-спасательные работы в здании продолжаются, поэтому не исключено, что число жертв возрастет.

Начато расследование происшествия.