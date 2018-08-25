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СНГ 25.08.2018 13:59

В РФ, как и в США, создают прототип трехконтурного двигателя для боевой авиации будущего

В России разрабатывают принципиально новый трехконтурный двигатель для перспективных боевых самолетов, сообщил генеральный конструктор-директор Опытно-конструкторского бюро им. А.Люльки (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") Евгений Марчуков.

"Создание трехконутурного двигателя - это попытка обеспечить требуемую дальность на крейсерских режимах боевого самолета и высокие удельные тяги на боевых режимах. Для этого вводится третий контур, который позволяет на 6-12% снизить удельный расход (топлива - ИФ) на крейсерских режимах, а на боевых режимах, на максимальных режимах, он перекрывается, и удельные тяги остаются высокими",- сказал Е.Марчуков "Интерфаксу"

ОКБ им. А.Люльки является московским филиалом уфимского ПАО "ОДК - УМПО", крупнейшего в РФ предприятия-производителя авиационных двигателей.

Зарубежные СМИ ранее сообщали, что подобный трехконтурный двигатель создается и в США, стоимость разработки изделия оценивается, по данным СМИ, в $1 млрд.

Двигатели с изменяемым циклом обладают тремя контурами пропуска воздуха - это уменьшает расход топлива, а габариты двигателя при этом не увеличиваются.

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Тэги: РОССИЯ, ОПК, АВИАЦИЯ, ДВИГАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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