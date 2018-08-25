Власти Москвы все же решили принять заявку сторонников Навального об акции 9 сентября

Власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акции против изменений пенсионного законодательства в центре Москвы 9 сентября, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов", - сказал В.Черников.

По его словам, "после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами".

Накануне В.Черников сообщал "Интерфаксу", что заявка о проведении акции 9 сентября в центре Москвы сторонниками А.Навального была подана раньше срока и поэтому не будет рассмотрена. "Заявка подана с нарушением, раньше срока, поэтому мы оставим ее без рассмотрения", - сказал В.Черников.

В свою очередь, в пресс-службе департамента пояснили, что сторонники А.Навального подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице, при этом заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.