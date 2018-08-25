Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 30° 27 Авг 22° 30° 28 Авг 21° 31°

СНГ 25.08.2018 14:25

Власти Москвы все же решили принять заявку сторонников Навального об акции 9 сентября

Власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акции против изменений пенсионного законодательства в центре Москвы 9 сентября, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов", - сказал В.Черников.

По его словам, "после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами".

Накануне В.Черников сообщал "Интерфаксу", что заявка о проведении акции 9 сентября в центре Москвы сторонниками А.Навального была подана раньше срока и поэтому не будет рассмотрена. "Заявка подана с нарушением, раньше срока, поэтому мы оставим ее без рассмотрения", - сказал В.Черников.

В свою очередь, в пресс-службе департамента пояснили, что сторонники А.Навального подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице, при этом заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, ВЛАСТИ, НАВАЛЬНЫЙ, ЗАЯВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]