Германия может стать «хорошим экономическим партнером» для Азербайджана - Меркель

Азербайджан является важным партнером для ЕС в диверсификации энергообеспечения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Азербайджан является важной страной для ЕС в вопросе диверсификации энергообеспечения. В Азербайджане действует Германская внешнеторговая палата, здесь (в Азербайджане - ИФ) действуют свыше 150 немецких компаний. Германия обладает диверсифицированной экономикой, и мы заинтересованы в деятельности в Азербайджане», - сказала А.Меркель в субботу в Баку на встрече с бизнесменами.

По ее словам, Азербайджан занимает важное геостратегическое месторасположение, страна граничит с Ираном и Россией, имеет тесные связи с Турцией. «Мы (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – ИФ) сегодня провели интенсивный обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также об отношениях Азербайджана с ЕС», - подчеркнула канцлер.

А.Меркель отметила, что Германия может стать для Азербайджана «хорошим экономическим партнером».