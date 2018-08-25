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Бизнес и законодательство 25.08.2018 16:44

Германия может стать «хорошим экономическим партнером» для Азербайджана - Меркель

Азербайджан является важным партнером для ЕС в диверсификации энергообеспечения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Азербайджан является важной страной для ЕС в вопросе диверсификации энергообеспечения. В Азербайджане действует Германская внешнеторговая палата, здесь (в Азербайджане - ИФ) действуют свыше 150 немецких компаний. Германия обладает диверсифицированной экономикой, и мы заинтересованы в деятельности в Азербайджане», - сказала А.Меркель в субботу в Баку на встрече с бизнесменами.

По ее словам, Азербайджан занимает важное геостратегическое месторасположение, страна граничит с Ираном и Россией, имеет тесные связи с Турцией. «Мы (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – ИФ) сегодня провели интенсивный обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также об отношениях Азербайджана с ЕС», - подчеркнула канцлер.

А.Меркель отметила, что Германия может стать для Азербайджана «хорошим экономическим партнером».

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Тэги: МЕРКЕЛЬ, РЕГИОН, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]