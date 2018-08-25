Оппозиция Зимбабве не признала решения конституционного суда, подтвердившего победу избранного президента

Лидер "Движения за демократические перемены", основной оппозиционной партии Зимбабве, Нельсон Чамиса в субботу отказался признавать решение конституционного суда страны, в соответствии с которым была подтверждена победа Эммерсона Мнангагвы на состоявшихся в июле президентских выборах.

"У меня есть законное требование - я полагаю, что я должен возглавить народ Зимбабве, - приводит западная пресса слова Н.Чамисы. - Да, постановление вынесено, но мы обеспокоены, и наша точка зрения отличается от позиции конституционного суда. Решение суда - это не решение народа. Люди, которые проголосовали, не верят Мнангагве. У нас подавляющее большинство".

При этом Н.Чамиса призвал к проведению мирных акций протеста.

Накануне конституционный суд Зимбабве подтвердил результаты президентских выборов, согласно которым главой государства избран Эммерсон Мнангагва.

По словам судьи Льюка Малабы, утверждения оппозиции о фальсификации результатов голосования "бесцеремонны и безосновательны".

Согласно финальным результатам выборов в Зимбабве, 50,8% избирателей поддержали кандидатуру Э.Мнангагвы.

Э.Мнангагва занял президентский пост после смещения бывшего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе в ходе военного переворота в ноябре 2017 года.

Президентские и парламентские выборы в стране прошли 30 июля, официальные результаты были объявлены спустя пять суток.