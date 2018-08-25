Оппозиция Зимбабве не признала решения конституционного суда, подтвердившего победу избранного президента

Лидер "Движения за демократические перемены", основной оппозиционной партии Зимбабве, Нельсон Чамиса в субботу отказался признавать решение конституционного суда страны, в соответствии с которым была подтверждена победа Эммерсона Мнангагвы на состоявшихся в июле президентских выборах.
"У меня есть законное требование - я полагаю, что я должен возглавить народ Зимбабве, - приводит западная пресса слова Н.Чамисы. - Да, постановление вынесено, но мы обеспокоены, и наша точка зрения отличается от позиции конституционного суда. Решение суда - это не решение народа. Люди, которые проголосовали, не верят Мнангагве. У нас подавляющее большинство".
При этом Н.Чамиса призвал к проведению мирных акций протеста.
Накануне конституционный суд Зимбабве подтвердил результаты президентских выборов, согласно которым главой государства избран Эммерсон Мнангагва.
По словам судьи Льюка Малабы, утверждения оппозиции о фальсификации результатов голосования "бесцеремонны и безосновательны".
Согласно финальным результатам выборов в Зимбабве, 50,8% избирателей поддержали кандидатуру Э.Мнангагвы.
Э.Мнангагва занял президентский пост после смещения бывшего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе в ходе военного переворота в ноябре 2017 года.
Президентские и парламентские выборы в стране прошли 30 июля, официальные результаты были объявлены спустя пять суток.
Германия приложит усилия для улучшения условий проживания людей в зоне Карабахского конфликта - Меркель
Азербайджан привержен демократическим ценностям и свободе слова и СМИ - Алиев
Германия готова активизировать свои усилия для решения армяно-азербайджанского конфликта - Меркель
В строительстве Транскаспийского газопровода должны быть заинтересованы покупатели газа - Алиев
Германские компании выполнили в Азербайджане заказов в госсекторе на сумму свыше $1 млрд - Алиев
Германия может стать «хорошим экономическим партнером» для Азербайджана - Меркель
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений