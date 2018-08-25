Более 40 волонтеров ЮНИСЕФ отравились в гостинице в Бишкеке

В одной из гостиниц Бишкека отравились более 40 человек, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии

По словам собеседника агентства, в ночь с 23 на 24 августа в отеле "Ак-Кеме" в Бишкеке из 43 участников тренинга 42 человека обратились за медицинской помощью в республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ), двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести с явными признаками токсикоинфекции.

"Остальным оказана амбулаторная помощь и проведены все необходимые профилактические мероприятия", - сказал он.

По данным администрации отеля "Ак-Кеме", пострадавшие являются волонтерами ЮНИСЕФ.

В Минздраве Киргизии сообщили, что после массового отравления по тревоге срочно заступили на свои рабочие места 20 сотрудников РКИБ. На 25 августа состояние получивших отравление участников семинара удовлетворительное, госпитализированных нет.

"Согласно проведенному предварительному расследованию, участники тренинга могли отравиться во время кофе-брейка заказанными блюдами вне блока питания отеля "Ак-Кеме". Проводятся лабораторные исследования заборов пищи и проверка персонала", - добавил представитель Минздрава Киргизии.