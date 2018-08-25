Более 40 волонтеров ЮНИСЕФ отравились в гостинице в Бишкеке

В одной из гостиниц Бишкека отравились более 40 человек, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии
По словам собеседника агентства, в ночь с 23 на 24 августа в отеле "Ак-Кеме" в Бишкеке из 43 участников тренинга 42 человека обратились за медицинской помощью в республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ), двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести с явными признаками токсикоинфекции.
"Остальным оказана амбулаторная помощь и проведены все необходимые профилактические мероприятия", - сказал он.
По данным администрации отеля "Ак-Кеме", пострадавшие являются волонтерами ЮНИСЕФ.
В Минздраве Киргизии сообщили, что после массового отравления по тревоге срочно заступили на свои рабочие места 20 сотрудников РКИБ. На 25 августа состояние получивших отравление участников семинара удовлетворительное, госпитализированных нет.
"Согласно проведенному предварительному расследованию, участники тренинга могли отравиться во время кофе-брейка заказанными блюдами вне блока питания отеля "Ак-Кеме". Проводятся лабораторные исследования заборов пищи и проверка персонала", - добавил представитель Минздрава Киргизии.
Германия приложит усилия для улучшения условий проживания людей в зоне Карабахского конфликта - Меркель
Азербайджан привержен демократическим ценностям и свободе слова и СМИ - Алиев
Германия готова активизировать свои усилия для решения армяно-азербайджанского конфликта - Меркель
В строительстве Транскаспийского газопровода должны быть заинтересованы покупатели газа - Алиев
Германские компании выполнили в Азербайджане заказов в госсекторе на сумму свыше $1 млрд - Алиев
Германия может стать «хорошим экономическим партнером» для Азербайджана - Меркель
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений