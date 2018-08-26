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Дальнее зарубежье 26.08.2018 11:25

Итальянские власти позволили сойти на берег нескольким больным мигрантам с судна, блокированного в порту Катании

Власти Италии разрешили 16 мигрантам, находящимся на борту судна в порту Катании на Сицилии, спуститься на берег для прохождения лечения, сообщает в субботу телеканал РАИ.

По его данным, 11 женщин из Эритреи пройдут гинекологические обследования, пять мужчин госпитализированы с признаками туберкулеза и пневмонии.

Ранее в субботу Управление ООН по делам беженцев выступило с призывом к властям стран ЕС незамедлительно согласиться на прием 150 беженцев, спасенных итальянской береговой охраной. Кроме того, прозвучало обращение к властям Италии незамедлительно разрешить высадиться мигрантам на сушу.

Судно с 20 августа стоит в порту Катании. Итальянские власти не позволяют беженцам высадиться без предварительного согласия других стран ЕС принять часть из них.

Накануне Италия заявила, что снизит финансирование фондов ЕС в качестве компенсационной меры, если Евросоюз откажется пойти навстречу и помочь с перемещением мигрантов. "ЕС снова решил повернуться к Италии спиной, у нас нет иного выбора, кроме как прибегнуть к односторонней компенсационной мере - мы готовы снизить финансирование фондов ЕС, - написал в Facebook заместитель председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо. - Они хотят, чтобы граждане Италии заплатили 20 млн евро? Тогда пусть они покажут, что они заслуживают этого, и что они берут на себя часть проблемы, с которой мы уже не в состоянии справляться в одиночку".

В соответствии с правилами ЕС мигранты должны запрашивать убежище в стране прибытия, но новое итальянское правительство все чаще стало запрещать судам с мигрантами швартоваться в портах страны.

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Тэги: ИТАЛИЯ, СУДНО, БЕЖЕНЦЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]