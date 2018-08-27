КНДР освобождает японского туриста на фоне сообщений о стремлении Токио к проведению двухстороннего саммита - СМИ

Власти КНДР приняли решение об освобождении туриста из Японии, задержанного ранее за нарушение северокорейских законов, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Соответствующее ведомство КНДР решило проявить снисхождение и простить его, а также выслать из страны, руководствуясь гуманитарными принципами", - говорится в сообщении.

Конкретных официальных обвинений японцу публично предъявлено не было

Подданный Японии Томоюки Сугимото находился в КНДР в качестве туриста и вел видеосъемку мест, которые он в составе делегации посещал.

СМИ сходятся во мнении, что, возможно, службы безопасности заметили, что он снял на камеру военный объект при посещении портового города Нампхо.

Наблюдатели обратили внимание, что решение об освобождении японского подданного было принято после недавнего заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о готовности к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Я должен сам встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном, наладить с ним диалог для решения проблем, связанных с ядерным и ракетным оружием, похищенными людьми, чтобы сформировать новые японо-северокорейские отношения", - сказал глава японского кабинета министров 6 августа на пресс-конференции в рамках мероприятий в Хиросиме по случаю годовщины ее ядерной бомбардировки.

Вместе с тем он отметил, что пока не существует договоренностей о дате и месте возможной встречи.