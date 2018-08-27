Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 32° 29 Авг 22° 31° 30 Авг 21° 30°

Дальнее зарубежье 27.08.2018 09:54

КНДР освобождает японского туриста на фоне сообщений о стремлении Токио к проведению двухстороннего саммита - СМИ

Власти КНДР приняли решение об освобождении туриста из Японии, задержанного ранее за нарушение северокорейских законов, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Соответствующее ведомство КНДР решило проявить снисхождение и простить его, а также выслать из страны, руководствуясь гуманитарными принципами", - говорится в сообщении.

Конкретных официальных обвинений японцу публично предъявлено не было

Подданный Японии Томоюки Сугимото находился в КНДР в качестве туриста и вел видеосъемку мест, которые он в составе делегации посещал.

СМИ сходятся во мнении, что, возможно, службы безопасности заметили, что он снял на камеру военный объект при посещении портового города Нампхо.

Наблюдатели обратили внимание, что решение об освобождении японского подданного было принято после недавнего заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о готовности к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Я должен сам встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном, наладить с ним диалог для решения проблем, связанных с ядерным и ракетным оружием, похищенными людьми, чтобы сформировать новые японо-северокорейские отношения", - сказал глава японского кабинета министров 6 августа на пресс-конференции в рамках мероприятий в Хиросиме по случаю годовщины ее ядерной бомбардировки.

Вместе с тем он отметил, что пока не существует договоренностей о дате и месте возможной встречи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЯПОНИЯ, ТУРИСТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Японский премьер подтвердил готовность к встрече с лидером КНДР РФ и Япония договорились активно взаимодействовать по вопросу ядерного разоружения КНДР - японский министр обороны Токио и Москва будут взаимодействовать для достижения денуклеаризации КНДР - министр обороны Японии Трамп и Абэ подчеркнули, что важно добиться ликвидации ядерного, химического и биологического оружия в КНДР Токио настаивает на полной денуклеаризации КНДР - Абэ Президент Южной Кореи призывает к улучшению отношений между КНДР и Японией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]