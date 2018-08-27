КНДР освобождает японского туриста на фоне сообщений о стремлении Токио к проведению двухстороннего саммита - СМИ

Власти КНДР приняли решение об освобождении туриста из Японии, задержанного ранее за нарушение северокорейских законов, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Соответствующее ведомство КНДР решило проявить снисхождение и простить его, а также выслать из страны, руководствуясь гуманитарными принципами", - говорится в сообщении.
Конкретных официальных обвинений японцу публично предъявлено не было
Подданный Японии Томоюки Сугимото находился в КНДР в качестве туриста и вел видеосъемку мест, которые он в составе делегации посещал.
СМИ сходятся во мнении, что, возможно, службы безопасности заметили, что он снял на камеру военный объект при посещении портового города Нампхо.
Наблюдатели обратили внимание, что решение об освобождении японского подданного было принято после недавнего заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о готовности к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
"Я должен сам встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном, наладить с ним диалог для решения проблем, связанных с ядерным и ракетным оружием, похищенными людьми, чтобы сформировать новые японо-северокорейские отношения", - сказал глава японского кабинета министров 6 августа на пресс-конференции в рамках мероприятий в Хиросиме по случаю годовщины ее ядерной бомбардировки.
Вместе с тем он отметил, что пока не существует договоренностей о дате и месте возможной встречи.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев доволен уровнем отношений с Брюсселем
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 78 раз - Минобороны Азербайджана
Госинвестиции и кредиты на создание агропарков в Азербайджане превысили 329 млн манатов
Нефть стабильна после существенного недельного скачка, Brent торгуется на уровне $75,82 за баррель
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений