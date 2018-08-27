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Дальнее зарубежье 27.08.2018 09:56

Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в Джексонвилле

Человек, устроивший стрельбу в Джексонвилле (американский штат Флорида) - некто Дэвид Кац, сообщил городской шериф Майкл Уильямс.

Он отметил на пресс-конференции, что стрелок прибыл в бар, где шли соревнования по киберспорту, для участия в них.

По последним данным, в результате стрельбы погибли два человека, находившиеся в баре, 11 человек получили ранения. Сам стрелявший после содеянного покончил с собой, уточнил шериф.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Пока другой информации о стрелке, а также мотивах, толкнувших его на преступление, не поступало. Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем.

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Тэги: США, СТРЕЛОК, ЛИЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]