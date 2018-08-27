Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в Джексонвилле

Человек, устроивший стрельбу в Джексонвилле (американский штат Флорида) - некто Дэвид Кац, сообщил городской шериф Майкл Уильямс.
Он отметил на пресс-конференции, что стрелок прибыл в бар, где шли соревнования по киберспорту, для участия в них.
По последним данным, в результате стрельбы погибли два человека, находившиеся в баре, 11 человек получили ранения. Сам стрелявший после содеянного покончил с собой, уточнил шериф.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Пока другой информации о стрелке, а также мотивах, толкнувших его на преступление, не поступало. Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем.
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