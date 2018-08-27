Чистая прибыль ГНФАР за 2017г составила около 2 млрд манатов - PWC

Чистая прибыль Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2017 года составила 1 млрд 999,323 млн. манатов, что в 3,4 раза меньше показателя за 2016 год.
Финансовая отчетность ГНФАР за 2017 год подтверждена международной аудиторской компанией PWC.
Согласно опубликованной финотчетности, операционный доход Госнефтефонда в 2017 году составил 2 млрд 87,495 млн манатов (спад в 3,3 раза). При этом основная часть была получена в виде процентных доходов и прочих инвестиционных доходов – 977,101 млн манатов (спад на 2,9%). Доходы фонда от курсовой разницы составили 744,033 млн манатов (спад в 7,2 раза).
По данным отчетности, активы ГНФАР в 2017 году в манатном эквиваленте увеличились на 3,9%, - до 61 млрд 72,408 млн манатов. В том числе текущие активы фонда увеличились на 4,3% - до 51 млрд 987,926 млн манатов, долгосрочные активы – на 1,6% - до 9 млрд 84,482 млн манатов.
Обязательства Госнефтефонда в отчетном году увеличились на 4,3% - до 545,415 млн манатов.
Капитал ГНФАР в 2017 году увеличился на 3,9% - до 60 млрд 526,993 млн манатов, в том числе капитальные вложения - 27 млрд 688,603 млн манатов (рост на 0,2%), суммарная нераспределенная прибыль – 31 млрд 656,494 млн манатов (рост на 6,7%).
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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