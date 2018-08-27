Молдавские социалисты не собираются участвовать в протестах правой оппозиции

Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) осудила действия проевропейских политических групп и выступила против участия в протестах вместе с правой оппозицией.

"Мы разделяем недовольство граждан, которые протестуют против беспредела режима. Однако мы категорически против участия в протестах вместе с унионистами, выступающими против ликвидации молдавского государства, а также экс-министрами и нынешними депутатами парламента, которые долгие годы были частью правящего антинародного альянса", - говорится в заявлении, с которым ПСРМ выступила в понедельник по случаю национального праздника - Дня Независимости.

Социалисты осудили "действия обеих проевропейских политических группировок - правящего режима и так называемой "правой оппозиции".

Ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал "позором" события, произошедшие накануне в ходе протеста оппозиции в Кишиневе.

Накануне в Кишиневе прошла массовая акция протеста правой оппозиции. В течение всего дня тысячи манифестантов проводили марш по центральным улицам Кишинева, а затем - митинг протеста. В принятой Резолюции они потребовали отставки правительства и проведения парламентских выборов по прежней - пропорциональной - системе.

Во время акции протеста оппозиции сторонники Партии Шора (бизнесмена Илана Шора) провели контрманифестацию. По мнению организаторов протеста, это было сделано с подачи властей, которые хотели таким образом спровоцировать столкновения. Однако манифестанты правой оппозиции ушли с площади, провели марш протеста по центральным улицам Кишинева, а вернулись уже после того, как на площади не было их оппонентов.

Несколько сот манифестантов остались ночевать у памятника Штефану чел Маре, чтобы утром, в День Независимости, встретить руководителей страны, депутатов и министров, которые придут возлагать цветы к памятнику молдавскому господарю.

В шесть утра манифестантов силой разогнала полиция.