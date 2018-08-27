Прокуратура города Хемниц задержала сирийца и иракца по подозрению в убийстве гражданина ФРГ

В прокуратуре немецкого города Хемниц (федеральная земля Саксония) сообщили о задержании 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца по подозрению в убийстве гражданина Германии 35-ти лет, подтвердили "Интерфаксу" в местной прокуратуре.
Мужчина был убит во время драки в ночь на воскресенье, предположительно его зарезали. Мотив преступления пока не установлен. Судья в течение дня решит судьбу задержанных - оставлять ли их в СИЗО или отпустить на свободу.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее в понедельник осудил преступление. "Тому, что можно было наблюдать в Хемнице, и что можно было наблюдать на видео, нет места в нашем правовом государстве", - заявил он журналистам в Берлине.
Убийство спровоцировало волну протестов. Как сообщает издание "Вельт", в воскресенье на улицы города вышли сотни "представителей правых кругов". Не исключены новые акции протеста.
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