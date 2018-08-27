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Дальнее зарубежье 27.08.2018 18:31

Прокуратура города Хемниц задержала сирийца и иракца по подозрению в убийстве гражданина ФРГ

В прокуратуре немецкого города Хемниц (федеральная земля Саксония) сообщили о задержании 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца по подозрению в убийстве гражданина Германии 35-ти лет, подтвердили "Интерфаксу" в местной прокуратуре.

Мужчина был убит во время драки в ночь на воскресенье, предположительно его зарезали. Мотив преступления пока не установлен. Судья в течение дня решит судьбу задержанных - оставлять ли их в СИЗО или отпустить на свободу.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее в понедельник осудил преступление. "Тому, что можно было наблюдать в Хемнице, и что можно было наблюдать на видео, нет места в нашем правовом государстве", - заявил он журналистам в Берлине.

Убийство спровоцировало волну протестов. Как сообщает издание "Вельт", в воскресенье на улицы города вышли сотни "представителей правых кругов". Не исключены новые акции протеста.

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Тэги: ФРГ, ПРОКУРАТУРА, УБИЙСТВО, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]