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Дальнее зарубежье 28.08.2018 12:17

Открывший огонь в Джексонвилле стрелок дважды попадал в больницу из-за психических отклонений - СМИ

Дэвид Кац, устроивший стрельбу в воскресенье в Джексонвилле во Флориде, страдал от психических расстройств, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Документы из архивов штата Мэриленд свидетельствуют о том, что, когда он был подростком, его дважды направляли в психиатрическую больницу. Ему выписывали лекарства, предотвращающие приступы психоза, а также антидепрессанты", - передает АП.

При этом в документах отмечается, что мнения родителей Д.Каца о том, как именно его лечить, не совпадали. Родители Д.Каца развелись в 2007 году.

"Отец заявлял, что его супруга, с которой на тот момент он уже не жил вместе, преувеличивала симптомы психических отклонений (Д.Каца - ИФ), когда они решали, с кем именно будет жить их ребенок", - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Д.Кац столкнулся с "серьезными медицинскими проблемами и нуждался в помощи" после развода родителей. Согласно документам штата Мэриленд, его отец работал в американском космическом агентстве НАСА, а мать - в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Мотивы, толкнувшие подозреваемого на преступление, по-прежнему неизвестны.

В прошлое воскресенье 24-летний Д.Кац открыл огонь во время соревнований по киберспорту в центре города Джексонвилл в штате Флорида. В результате стрельбы погибли два человека, 11 пострадали. Сам стрелявший после содеянного покончил с собой.

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Тэги: США, СТРЕЛОК, ЗДОРОВЬЕ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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