Восемь человек погибли при взрыве смертника в Ираке, около десятка ранены

По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва, устроенного террористом-смертником на КПП в провинции Анбар на западе Ирака, сообщают в среду иракские СМИ со ссылкой на источник в службе безопасности.

Террорист на заминированном автомобиле врезался в КПП, на котором находились солдаты иракской армии и бойцы Сил народной мобилизации (шиитская коалиция, сражающаяся на стороне правительства Ирака против террористов).

Также, по данным источника, около десятка человек получили ранения при взрыве. Согласно информации ряда западных СМИ, число раненых превышает 25 человек.