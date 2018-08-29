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Дальнее зарубежье 29.08.2018 11:43

Восемь человек погибли при взрыве смертника в Ираке, около десятка ранены

По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва, устроенного террористом-смертником на КПП в провинции Анбар на западе Ирака, сообщают в среду иракские СМИ со ссылкой на источник в службе безопасности.

Террорист на заминированном автомобиле врезался в КПП, на котором находились солдаты иракской армии и бойцы Сил народной мобилизации (шиитская коалиция, сражающаяся на стороне правительства Ирака против террористов).

Также, по данным источника, около десятка человек получили ранения при взрыве. Согласно информации ряда западных СМИ, число раненых превышает 25 человек.

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Тэги: ИРАК, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]