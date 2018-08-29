ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома

Исполнительная власть (ИВ) Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в текущем году в городе Шемаха жилого дома на 48 квартир, отмечается в объявлении ИВ.
Отбор проводится методом открытого тендера, для участия в котором приглашаются компании с необходимыми финансовыми и техническими возможностями. Стоимость участия в тендере - 200 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 9 октября. Тендерная процедура состоится 10 октября.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа 2018 года распорядился о выделении ИВ Шемахинского района 3 млн манатов для строительства 48-квартирного жилого здания в г.Шемаха. Проект направлен на улучшение жилищно-бытовых условий жителей домов с истекшим сроком эксплуатации.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Н.Аббасова
Азербайджан и Турция "во все времена оказывали поддержку друг другу" – президент Алиев
Президент Алиев и новый посол Грузии в Азербайджане обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Тбилиси
Анкара и Баку обсуждают вопросы расширения военного сотрудничества
11 человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Дагестане
Спецслужбы Азербайджана уничтожили религиозного экстремиста, готовившего теракты в районах, приграничных с Россией
Число пострадавших в ДТП в Анталье россиян выросло до 13 - Ростуризм
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Президент Алиев выделил около 11 млн манатов на строительство автодороги и жилого здания в Шамахинском районе
Путин предлагает, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет вместо 63-х, предложенных законопроектом
Верховный суд Израиля увеличил тюремный срок для одного из самых известных бизнесменов страны
Назарбаев открыл в Астане "Стену мира", аналогичную парижской
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк Республика еще более укрепил свою позицию, увеличив капитал
Азербайджанские школьники побывали в Астрахани и Волгограде
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений