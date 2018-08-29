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Инфраструктура и тендеры 29.08.2018 12:01

ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома

Исполнительная власть (ИВ) Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в текущем году в городе Шемаха жилого дома на 48 квартир, отмечается в объявлении ИВ.

Отбор проводится методом открытого тендера, для участия в котором приглашаются компании с необходимыми финансовыми и техническими возможностями. Стоимость участия в тендере - 200 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 9 октября. Тендерная процедура состоится 10 октября.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа 2018 года распорядился о выделении ИВ Шемахинского района 3 млн манатов для строительства 48-квартирного жилого здания в г.Шемаха. Проект направлен на улучшение жилищно-бытовых условий жителей домов с истекшим сроком эксплуатации.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Н.Аббасова

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Тэги: ДОМ, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]